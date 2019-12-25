В Петербурге заключили рекордный объем сделок с офисами за пять лет

Объем сделок с офисами в этом году уступил лишь рекорду 2016 года на 18%.

В Петербурге общий объем сделок с офисами достиг максимальных значений за последние пять лет. С января по ноябрь этого года показатель превысил значения 2021 года на 29% и достиг 168 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили аналитики в консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank St. Petersburg).

Объем сделок с офисами в этом году уступил лишь рекорду 2016 года на 18%. В основном спрос был у компаний нефтегазового сектора и российские IT-компании – они арендовали 54 и 15 процентов офисных площадей в Петербурге.

Самыми востребованными остаются новые офисные помещения класса B+ с отделкой и иногда с меблировкой. Пользуются интересом бизнес-центры вблизи метро и с собственной парковкой. На Центральный район приходится 46% всего объема арендованных офисов.

Ранее каждый десятый офис в Петербурге опустел к октябрю. Сейчас большее количество опустевших офисов на Московском проспекте, где вакантность выросла с 3,4% до 16,1%.

Фото: Piter.tv

