Каждый десятый офис в Петербурге опустел к октябрю

Сейчас большее количество опустевших офисов на Московском проспекте, где вакантность выросла с 3,4% до 16,1%.

В Петербурге доля свободной офисной недвижимости выросла за последние 9 месяцев до 378 тыс. кв. метров. Это составляет 9,5% от общего количества таких помещений. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Эксперты отмечают, что количество свободных площадей в сегменте офисной недвижимости прежде всего связано с вводом новых спекулятивных объектов и освобождением офисов международными компаниями. При этом в классе B вакантность с начало года увеличилась до 8,8%(+1,6 п.п), а вот офисы в бизнес-центрах класса А освобождались гораздо быстрее (с 3,7% до 11%). Сейчас большее количество опустевших офисов на Московском проспекте, где вакантность выросла с 3,4% до 16,1%.

Ранее в Петербурге резко выросло число желающих работать удалённо. До конца 2022 года на дистанционный формат работы хотят перейти 43% жителей Северной столицы.

Фото: Piter.tv