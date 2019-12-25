В Петербурге займутся расширением кладбищ для "безродников"

Умерших без родственников или неопознанные трупы хоронят на специальной территории.

В Петербурге планируют увеличить размеры городских кладбищ. Комитет по промышленной политике займется подготовкой территорий в следующем году. Вопрос обсуждался 18-го октября в Законодательном собрании, передала "Фонтанка".

На данный момент город приблизился к пределу вместимости кладбищ. Нехватки мест нет, но есть сложности с захоронением неопознанных трупов или покойников без родственников. В этих случаях за погребение отвечает государство. Захоронения проводятся на особой территории. Для этих целей ранее расширили участок на Шафировском кладбище.

В ходе совещания было отмечено, что в последнее время в Петербурге растет спрос на кремацию.

Ранее сообщалось, что осенью на Пискаревском кладбище планируют открыть новые мемориальные плиты.

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