Осенью на Пискаревском кладбище планируют открыть новые мемориальные плиты

Плиты традиционно открывают каждый год.

На Пискаревском мемориальном кладбище установят новые плиты в память о защитниках блокадного Ленинграда. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил директор мемориала Евгений Панкевич.

Панкевич рассказал, что это будут не просто плиты, а аллея памяти. Ежегодно на кладбище устанавливают от 10 до 15 плит. Еще несколько плит, скорее всего, откроют этой осенью.

Вчера на Пискаревском кладбище возложили цветы в память о 80-й годовщине начала блокады Ленинграда. В акции приняли участие губернатор, члены правительства и депутаты Законодательного собрания, судьи Конституционного суда Российской Федерации, члены Государственной Думы и многие другие.

Фото: администрация Петербурга