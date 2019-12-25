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Осенью на Пискаревском кладбище планируют открыть новые мемориальные плиты
Сегодня, 16:44
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Осенью на Пискаревском кладбище планируют открыть новые мемориальные плиты

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Плиты традиционно открывают каждый год.

На Пискаревском мемориальном кладбище установят новые плиты в память о защитниках блокадного Ленинграда. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил директор мемориала Евгений Панкевич.

Панкевич рассказал, что это будут не просто плиты, а аллея памяти. Ежегодно на кладбище устанавливают от 10 до 15 плит. Еще несколько плит, скорее всего, откроют этой осенью. 

Вчера на Пискаревском кладбище возложили цветы в память о 80-й годовщине начала блокады Ленинграда. В акции приняли участие губернатор, члены правительства и депутаты Законодательного собрания, судьи Конституционного суда Российской Федерации, члены Государственной Думы и многие другие.

Фото: администрация Петербурга

Теги: блокада ленинграда, мемориальная плита, пискаревское кладбище
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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