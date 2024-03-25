  1. Главная
В Петербурге захотели учредить премию МПА СНГ имени Людмилы Вербицкой
Вчера, 23:11
shikhelen

В Петербурге захотели учредить премию МПА СНГ имени Людмилы Вербицкой

МПА СНГ предложил награду имени Вербицкой за развитие русского языка.

На пленарном заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ была озвучена инициатива об учреждении премии имени Людмилы Вербицкой, известного ученого-филолога, ректора Санкт-Петербургского государственного университета и президента Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Предложение поступило от Генерального секретаря Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого.

В 2026 году исполнится 90 лет со дня рождения Вербицкой. Кобицкий подчеркнул, что ее вклад в развитие и распространение русского языка, а также ее авторитет среди ученых и политиков стран СНГ, является весомым основанием для такого предложения.

Инициатива была поддержана на конференции "Русский язык — основа интеграционного диалога в регионе СНГ", которая прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 16 и 17 октября. Мероприятие собрало представителей разных стран и организаций, включая СПбГУ, Российскую государственную библиотеку, МИД РФ и Союз переводчиков России.

Ранее проект "Строительные классы" из Петербурга вошёл в топ-7 лучших образовательных инициатив России.

