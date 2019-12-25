Проект "Строительные классы" из Петербурга вошёл в топ-7 лучших образовательных инициатив России

В рамках проекта школьники посещают лекции и мастер-классы, осваивают строительные навыки и участвуют в чемпионатах.

Образовательный проект "Строительные классы", реализуемый в школе №142 жилого комплекса "Северная долина", признан одним из семи лучших в стране по версии премии InterComm 2025. Программа направлена на профориентацию школьников и знакомство с профессиями строительной сферы.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", инициатива стартовала в 2024 году и объединила Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга, школу №142 и девелопера "Главстрой Санкт-Петербург". В обучении участвуют также Колледж Метростроя, СПбГАСУ и Академия цифровых технологий.

В рамках проекта школьники посещают лекции и мастер-классы, осваивают строительные навыки и участвуют в чемпионатах. Уже в этом году ученики стали призёрами регионального конкурса "Профессионалы" в компетенциях "Малярно-декоративные работы" и "Облицовка плиткой".

Премия InterComm ежегодно отмечает лучшие инициативы в области коммуникаций, HR и образования. В 2025 году в конкурсе участвовали почти 300 проектов со всей России, из которых жюри отобрало 145 финалистов.

Публичные защиты номинантов пройдут во "ВКонтакте", а итоги премии объявят 29 октября в Москве.

Фото: Главстрой Санкт-Петербург