По состоянию на 17 часов мск гремит в центре города и в южных районах.

В Петербурге началась обещанная гроза. В настоящий момент (17 часов мск) гремит в центре города и в южных районах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Погода".

Судя по метеоресурсам, стихия также бушует на севере Петербурга. Сейчас там идут обильные дожди.

Как сообщали ранее синоптики, грозу и ливни принес в Северную столицу циклонический вихрь из Поморья. Однако осадки никак не повлияют на похолодание. Жарко будет и завтра, и послезавтра (8 и 9 июня). Сегодня, 7 июня, в городе на Неве плюс 27,9 градусов.

За текущей погодной ситуацией можно следить в сервисе "Яндекс. Погода".

Фото: скриншот / "Яндекс. Погода".