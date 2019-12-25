В Петербурге заготовили более 30 литров антиковидной плазмы

Её собрали накануне Всемирного дня донора крови.

Накануне Всемирного дня донора крови 14 июня в Петербурге собрали более 30 литров плазмы. Впервые в городе забор плазмы у переболевших коронавирусной инфекцией прошёл 8 мая.

Она успешно используется для лечения тяжелых пациентов с COVID-19. На сегодняшний момент заготовлено 38,4 литров антиковидной плазмы от 64 доноров, большинство из которых люди до 30 лет. Она отправится в стационары города: Мариинскую больницу, Городскую больницу №2, Городскую больницу № 40, Центр им. В.А.Алмазова.

Ранее мы сообщили, что как в Петербурге создают вакцину-йогурт от коронавируса.

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