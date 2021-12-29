Пожар вспыхнул в подвале медицинского университета имени Мечникова

Произошло короткое замыкание в электрощитке.

Вечером 20 февраля в одном из корпусов медицинского университета имени Мечникова произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Здание на Пискаревском проспекте загорелось около 19:46. В подвальном помещении произошло короткое замыкание в электрощитке.

В 20:18 пожар потушили. В ликвидации участвовало 12 единиц техники и 51 человек личного состава. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на Маршала Жукова вечером в воскресенье полыхала "Мазда".

Фото: Piter.TV