Пожар вспыхнул в подвале медицинского университета имени Мечникова

Вечером 20 февраля в одном из корпусов медицинского университета имени Мечникова произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Здание на Пискаревском проспекте загорелось около 19:46. В подвальном помещении произошло короткое замыкание в электрощитке.
В 20:18 пожар потушили. В ликвидации участвовало 12 единиц техники и 51 человек личного состава. Сведений о пострадавших нет.
Ранее мы писали, что на Маршала Жукова вечером в воскресенье полыхала "Мазда".
Фото: Piter.TV
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