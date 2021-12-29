На Маршала Жукова вечером в воскресенье полыхала "Мазда"

Горел моторный отсек автомобиля.

Сегодня, 20 февраля, на проспекте Маршала Жукова вспыхнула иномарка. Инцидент произошел около дома № 30/4. Об этом сообщил свидетель случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В автомобиле марки "Mazda" обгорел моторный отсек. К 20:23 пожар потушили. На месте работали единица техники и 5 сотрудников МЧС. Служба прибыла оперативно, скорой не было, отметил очевидец.

Ранее на Piter.tv: более 50 спасателей тушили пожар в подвале на Пискаревском проспекте.

Видео: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург