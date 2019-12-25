Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.

В понедельник, 6 апреля, в Петербурге загорелся ангар с фасованным углем. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.

По данным ведомства, горит ангар на Локомотивном проезде в Колпинском районе.

"В ангаре на Локомотивном проезде в Колпинском районе, где хранится фасованный уголь, происходит горение на площади 70 квадратных метров", —сказано в сообщении.

Известно, что возгоранию присвоен повышенный номер сложности 1-бис.

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Фото:pixabay