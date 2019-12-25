В понедельник, 6 апреля, в Петербурге загорелся ангар с фасованным углем. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.
По данным ведомства, горит ангар на Локомотивном проезде в Колпинском районе.
"В ангаре на Локомотивном проезде в Колпинском районе, где хранится фасованный уголь, происходит горение на площади 70 квадратных метров",
—сказано в сообщении.
Известно, что возгоранию присвоен повышенный номер сложности 1-бис.
Ранее мы сообщали о том, что на Будапештской нашли труп воспитанника детдома.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )