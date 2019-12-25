На Будапештской нашли труп воспитанника детдома

Восьмиклассник сбежал из Детского дома в феврале.

Накануне утром в Петербурге нашли тело несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело было найдено у 5 дома по Будапештской улице утром 5 апреля. На теле не было внешних признаков насильственной смерти. Полицейские установили, что это ученик 8 класса Центра образования № 170, который проживал вместе с отцом в Колпино.

Мальчик с 28 ноября 2019 находился в Детском доме № 9, так как его родителей лишили родительских прав. Но 21 февраля 2020 года восьмиклассник числился в розыске, так как совершил самовольный уход из учреждения. Его тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти обнаружили труп восьмиклассницы.

Фото: Pixabay