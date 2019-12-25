В Ленобласти обнаружили труп восьмиклассницы

На теле не было признаков насильственной смерти.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 апреля в садоводстве "Заозерное-1" (36 км Выборгского шоссе) был обнаружен труп школьницы.

Умершую девочку увидела её мать в их собственном доме №67 по 3-й линии. По предварительным данным, на теле школьницы не были найдены признаки насильственной смерти.

Известно, что семья благополучная. На учёте в подразделении по делам несовершеннолетних школьница не состояла.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили, что в Московском районе Петербурга нашли труп женщины с травмами.

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