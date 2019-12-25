В Московском районе Петербурга нашли труп женщины с травмами

Выясняется причина смерти женщины.

В среду, 1 апреля, на территории промзоны в Московском районе Петербурга обнаружен труп женщины с травмами. Как сообщили в городском следственном комитете, по факту инцидента ведется доследственная проверка.

Специалисты осматривают место находки тела, на территории работают криминалисты и судебные медики. Выясняется, что могло стать причиной смерти неизвестной женщины, а также опрашиваются свидетели и очевидцы.

Немногим ранее в Токсово нашли труп мужчины с ссадинами на теле.

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