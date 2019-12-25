В Токсово нашли труп мужчины с ссадинами на теле

Погибшим оказался 44-летний житель Петербурга.

Во вторник, 31 марта, в полицию через службу "112" поступило сообщение об обнаружении трупа в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп неизвестного мужчины лежал в 50-ти метрах от дома №9 на улице Сосновой. В ходе осмотра были обнаружены ссадины на различных частях тела.

Стражам порядка удалось установить личность умершего. Им оказался 44-летний петербуржец, зарегистрированный на улице Софьи Ковалевской.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Сосновке нашли повешенного на дереве мужчину.

Фото: Piter.TV