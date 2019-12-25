В Петербурге зафиксировали 13,7 тысячи нарушений правил парковки за месяц

Нарушения начали выявлять с 29 июня.

В четверг, 29 июля, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что за первый месяц мониторинга соблюдения правил остановки и стоянки транспортных средств в Петербурге было выявлено 13 783 нарушения.

Сотрудники парковочной инспекции вынесли около трех тысяч постановлений об административном правонарушении и составили 299 протоколов на месте. Всего патрулировали 400 улиц. За месяц также было эвакуировано 1,5 тысячи машин.

Благодаря мониторингу удалось улучшить движение общественного транспорта на Ленинском, Гражданском и Среднеохтинском проспектах, а также в историческом центре города.

Ранее мы писали, что имя нового руководителя Фонда капремонта Петербурга объявят на следующей неделе.

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