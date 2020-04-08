Имя нового руководителя Фонда капремонта Петербурга объявят на следующей неделе

Временно исполняющим обязанности гендиректора является Петр Погребняк.

В течение недели Жилищный комитет объявит имя нового руководителя Фонда капитального ремонта. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал депутат Законодательного собрания Александр Ходосок. Сегодня, 29 июля, состоялся третий этап конкурса – собеседование с кандидатами.

Сегодня в Жилищном Комитете Петербурга принял участие в работе конкурсной комиссии открытого конкурса на право замещения вакантной должности руководителя некоммерческой организации "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". Александр Ходосок, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее должность руководителя Фонда капремонта занимал Денис Шабуров. В июне прошлого года стало известно, что полномочия Шабурова досрочно прекратили. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал Петр Погребняк.

Ранее прокуратура рассказала о претензиях к работе Фонда капитального ремонта Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Александр Ходосок