Прокуратура рассказала о претензиях к работе Фонда капитального ремонта Петербурга

Прокурор требует провести служебную проверку в отношении главы фонда.

В четверг, 20 мая, прокурор Петербурга Александр Литвиненко рассказал о претензиях, возникших к работе Фонда капитального ремонта, передает "Интерфакс".

Так, по мнению прокуратуры Фонд не исполняет региональную программу капремонта и слабо осваивает средства, в связи с чем была инициирована служебная проверка в отношении главы Фонда Петра Погребняка.

Напомним, что работники Контрольно-счетной палаты выявили нарушения в работе фонда в 2018-2020 годах. Вчера, 19 мая, появилась информация о задержании бывшего главы ведомства Дениса Шабурова – его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее мы писали, что защитники дома Басевича требуют возбудить дело против Театра Эйфмана.

Фото: Piter.tv