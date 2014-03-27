  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура рассказала о претензиях к работе Фонда капитального ремонта Петербурга
Сегодня, 17:26
121
smirenny

Прокуратура рассказала о претензиях к работе Фонда капитального ремонта Петербурга

0 0

Прокурор требует провести служебную проверку в отношении главы фонда.

В четверг, 20 мая, прокурор Петербурга Александр Литвиненко рассказал о претензиях, возникших к работе Фонда капитального ремонта, передает "Интерфакс".

Так, по мнению прокуратуры Фонд не исполняет региональную программу капремонта и слабо осваивает средства, в связи с чем была инициирована служебная проверка в отношении главы Фонда Петра Погребняка.

Напомним, что работники Контрольно-счетной палаты выявили нарушения в работе фонда в 2018-2020 годах. Вчера, 19 мая, появилась информация о задержании бывшего главы ведомства Дениса Шабурова – его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 

Ранее мы писали, что защитники дома Басевича требуют возбудить дело против Театра Эйфмана.

Фото: Piter.tv

Теги: фонда капитального ремонта
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии