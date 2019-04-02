В Фонде капремонта Петербурга сменился руководитель

Полномочия Дениса Шабурова досрочно прекратили в четверг, 11 июня.

В некоммерческой организации Фонд капремонта города сменился глава. Об этом сообщило издание 78.ru.

Сообщается, что полномочия Дениса Шабурова досрочно прекратили в четверг, 11 июня. Соответствующий документ подписал аместитель председателя городского комитета имущественных отношений Александр Герман. Врио гендиректора стал Петр Погребняк. Он вступит в должность завтра, 12 июня.

Ранее мы писали, что стало известно имя нового зампредседателя комитета по межнациональным отношениям.

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