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В Фонде капремонта Петербурга сменился руководитель
Сегодня, 20:32
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smirenny

В Фонде капремонта Петербурга сменился руководитель

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Полномочия Дениса Шабурова досрочно прекратили в четверг, 11 июня.

В некоммерческой организации Фонд капремонта города сменился глава. Об этом сообщило издание 78.ru.

Сообщается, что полномочия Дениса Шабурова досрочно прекратили в четверг, 11 июня. Соответствующий документ подписал аместитель председателя городского комитета имущественных отношений Александр Герман. Врио гендиректора стал Петр Погребняк. Он вступит в должность завтра, 12 июня. 

Ранее мы писали, что стало известно имя нового зампредседателя комитета по межнациональным отношениям.

Фото: pixabay

Теги: сменили руководителя, фонд капремонта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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