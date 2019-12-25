Стало известно имя нового зампредседателя комитета по межнациональным отношениям

Андрей Силкин ранее работал в инвестиционном комитете.

Стало известно, кто назначен на пост первого заместителя председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга. Как сообщили "Невские новости" 1 июня, им стал Андрей Силкин.

В пресс-службе Смольного уточнили, что назначение произошло в субботу, 30 мая. Уточняется, что Силкин в 2007 году окончил Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, а в 2006-2011 годы работал в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу. После этого он устроился на работу в администрацию губернатора Петербурга – в отдел по обеспечению деятельности штаба по снижению административных барьеров.

Отметим, что до назначения на новое место работы Силкин был зампредседателя комитета по инвестициям, а в 2018 году возглавил ГБУ "Управление инвестиций" – учреждение, подведомственное комитету. Свой пост он покинул в 2019 году.

Фото: Piter.tv