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В "Управлении инвестиций" Петербурга сменился руководитель
Сегодня, 15:47
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nastya960

В "Управлении инвестиций" Петербурга сменился руководитель

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С предыдущим директором не стали продлевать трудовой договор.

В СПб ГБУ "Управление инвестиций" произошли кадровые изменения в руководстве. С предыдущим директором Алексеем Силкиным на стали продлевать трудовой договор. Врио руководителя управления стала замдиректора по правовым вопросам Анна Исакова. Об этом сообщает "Фонтанка".

Главной задачей "Управление инвестиция" является сопровождение инвестпроектов в Петербурге.

Алексей Силкин руководил предприятием с лета 2018 года.

Также временный глава появился у комитета по природопользованию.
Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга

Теги: алексей силкин, анна исакова, управлений инвестиций
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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