В "Управлении инвестиций" Петербурга сменился руководитель

С предыдущим директором не стали продлевать трудовой договор.

В СПб ГБУ "Управление инвестиций" произошли кадровые изменения в руководстве. С предыдущим директором Алексеем Силкиным на стали продлевать трудовой договор. Врио руководителя управления стала замдиректора по правовым вопросам Анна Исакова. Об этом сообщает "Фонтанка".

Главной задачей "Управление инвестиция" является сопровождение инвестпроектов в Петербурге.

Алексей Силкин руководил предприятием с лета 2018 года.

Также временный глава появился у комитета по природопользованию.

Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга