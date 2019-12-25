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В Петербурге замедлился прирост безработных
Сегодня, 16:44
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В Петербурге замедлился прирост безработных

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В базе Службы занятости находится более 33 тысяч вакансий.

В Петербурге стал замедляться прирост безработных Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Кроме того, количество трудоустройств почти достигло показателей конца февраля. С 16 по 23 июня официально получили работу 981 человек. 

По состоянию на 25 июня, на учебе состоит более 89 тысяч безработных. Максимальное пособие по безработице получают 33,6 тысяч человек. 

Ранее стало известно, что в Петербурге увеличили размер минимального пособия по безработице. 

Фото: pixabay.com 

Теги: безработные, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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