В Петербурге замедлился прирост безработных

В базе Службы занятости находится более 33 тысяч вакансий.

В Петербурге стал замедляться прирост безработных Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Кроме того, количество трудоустройств почти достигло показателей конца февраля. С 16 по 23 июня официально получили работу 981 человек.

По состоянию на 25 июня, на учебе состоит более 89 тысяч безработных. Максимальное пособие по безработице получают 33,6 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Петербурге увеличили размер минимального пособия по безработице.

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