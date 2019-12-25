В Петербурге зафиксировали самое холодное 27 апреля в этом веке

Воздух в этот день прогрелся лишь до +4,5 градуса.

Температура воздуха 27 апреля 2020 года в Петербурге то повышалась, то понижалась, но так и не превысила +4,5 градуса. Об этом в своём Telegram-канале рассказал главный синоптик регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

До вчерашнего дня самым холодным в XXI веке 27 апреля было в 2013 году, когда воздух прогрелся лишь до 4,9 градуса. В XX веке температура в этот день неоднократно опускалась до +2-3 градусов.

Самое тёплое 27 апреля в Петербурге было зафиксировано в 2001 году – тогда воздух прогрелся до +24,9 градуса.

Петербург 28 апреля останется под влиянием холодных воздушных масс.

Фото: Piter.tv