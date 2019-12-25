Петербург 28 апреля останется под влиянием холодных воздушных масс

При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В четверг, 28 апреля, Северная столица останется под влиянием холодных воздушных масс, поступающих в регион по периферии ушедшего на восток циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха в Петербурге будет около +5…+7, по Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

В пятницу характер погоды изменится мало.

Фото: Piter.tv