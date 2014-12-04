В Петербурге зафиксировали самый низкий уровень безработицы за последние годы

Уровень безработицы снизился до 1,5 %.

Уровень безработицы в Санкт-Петербурге достиг 1,5 %. Об этом сообщил глава комитета по труду и занятости населения Василий Пониделко на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По данным ведомства, этот показатель ниже среднего уровня по России, где безработица составляет 2,1 %. Уровень занятости в Петербурге оценивается в 67 %. Средний срок закрытия вакансий — 3,41 месяца, что немного выше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 3,36 месяца.

Средняя предлагаемая зарплата в городе составляет 68,8 тыс. руб., что на 5,7 % выше прошлогоднего уровня. В базе данных службы занятости зарегистрировано около 50,5 тыс. вакансий — на 5 % меньше, чем годом ранее.

Пониделко отметил рост числа самозанятых граждан, многие из которых совмещают этот статус с основной работой. При этом, по его словам, работодатели стали больше внимания уделять внутренним процессам, оптимизации и повышению производительности труда.

Ранее на Piter.TV: единые правила для курьеров в намерены создать в Петербурге и Москве.

Фото: pxhere.com