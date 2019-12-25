В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за сентябрь

Во вторник, 6 октября, стало известно, о том, что в Северной столице зафиксировали рекордную смертность. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Как оказалось, с начала года в Петербурге зафиксировали 5 739 летальных случаев. При этом за аналогичный период 2019 года умерло 4 882 петербуржца.
Отмечается, что больше всего смертей в этом году в сентябре.
Ранее мы сообщали о том, что сезон ремонта дорог в Петербурге закончится в конце октября.
Фото:pixabay
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