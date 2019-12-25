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В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за сентябрь
Сегодня, 13:47
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за сентябрь

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В прошлом году умерло 4 882 петербуржца.

Во вторник, 6 октября, стало известно, о том, что в Северной столице зафиксировали рекордную смертность. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Как оказалось, с начала года в Петербурге зафиксировали 5 739 летальных случаев. При этом за аналогичный период 2019 года умерло 4 882 петербуржца.

Отмечается, что больше всего смертей в этом году в сентябре. 

Ранее мы сообщали о том, что сезон ремонта дорог в Петербурге закончится в конце октября.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, рекордная смертность, смерти спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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