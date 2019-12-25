В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за сентябрь

В прошлом году умерло 4 882 петербуржца.

Во вторник, 6 октября, стало известно, о том, что в Северной столице зафиксировали рекордную смертность. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Как оказалось, с начала года в Петербурге зафиксировали 5 739 летальных случаев. При этом за аналогичный период 2019 года умерло 4 882 петербуржца.

Отмечается, что больше всего смертей в этом году в сентябре.

Ранее мы сообщали о том, что сезон ремонта дорог в Петербурге закончится в конце октября.

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