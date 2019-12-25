Сезон ремонта дорог в Петербурге закончится в конце октября

Ремонт дорог в 2020 году включает в себя 84 адреса.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в Северной столице сезон ремонта дорог закончится в конце текущего месяца. Об этом сообщает газета "Санкт-Петербургские ведомости".

Отмечается, что в настоящий момент в городе идёт перекладка асфальта на нечетной стороне Лесного проспекта. Работы планируют завершить до середины октября.

Кросе того, в этом месяце стартовали дорожные работы в Шушарах. Участок ремонтируют с использованием вторичных материалов, что позволяет сократить цену на 30%.

В этом году ремонт дорог запланирован по 84 адреса. Финансирование составило 7 млрд рублей.

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