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Сезон ремонта дорог в Петербурге закончится в конце октября
Сегодня, 13:27
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IRINA_CHALKINA

Сезон ремонта дорог в Петербурге закончится в конце октября

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Ремонт дорог в 2020 году включает в себя 84 адреса.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в Северной столице сезон ремонта дорог закончится в конце текущего месяца.  Об этом сообщает газета "Санкт-Петербургские ведомости".

Отмечается, что в настоящий момент в городе идёт перекладка асфальта на нечетной стороне Лесного проспекта. Работы планируют завершить до середины октября.

Кросе того, в этом месяце стартовали дорожные работы в Шушарах. Участок ремонтируют с использованием вторичных материалов, что позволяет сократить цену на 30%.

В этом году ремонт дорог запланирован по 84 адреса. Финансирование составило 7 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что назван самый популярный в Петербурге автобус.

Фото:pixabay

Теги: дорожные ограничения, дорожные работы, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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