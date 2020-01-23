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В Петербурге зафиксировали подъем индекса промышленного производства
Сегодня, 20:10
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smirenny

В Петербурге зафиксировали подъем индекса промышленного производства

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Итогами января 2021 года поделились в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Специалисты зафиксировали рост промышленного производства в Петербурге: индекс достиг показателя в 104%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. 

Так, объемы выпуска продукции смогли увеличить отрасли высокотехнологичного сектора промышленности (компьютеры, электронные и оптические изделия, лекарства, материалы для медицины, химические вещества, машин и оборудование). 

Помимо этого положительную динамику заметили в производстве напитков. Там индекс достиг 116%. Также высокие показатели зафиксированы в отрасли текстильных изделий, мебели, полиграфической деятельности и производстве одежды.

Ранее мы писали, что глава МИД Финляндии заявил, что ЕС важно найти решения для обеспечения диалога с Россией.

Фото: Piter.TV

Теги: индекс промышленного производства, промышленное производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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