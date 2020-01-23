В Петербурге зафиксировали подъем индекса промышленного производства

Специалисты зафиксировали рост промышленного производства в Петербурге: индекс достиг показателя в 104%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
Так, объемы выпуска продукции смогли увеличить отрасли высокотехнологичного сектора промышленности (компьютеры, электронные и оптические изделия, лекарства, материалы для медицины, химические вещества, машин и оборудование).
Помимо этого положительную динамику заметили в производстве напитков. Там индекс достиг 116%. Также высокие показатели зафиксированы в отрасли текстильных изделий, мебели, полиграфической деятельности и производстве одежды.
Ранее мы писали, что глава МИД Финляндии заявил, что ЕС важно найти решения для обеспечения диалога с Россией.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все