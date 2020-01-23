В Петербурге зафиксировали подъем индекса промышленного производства

Итогами января 2021 года поделились в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Специалисты зафиксировали рост промышленного производства в Петербурге: индекс достиг показателя в 104%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Так, объемы выпуска продукции смогли увеличить отрасли высокотехнологичного сектора промышленности (компьютеры, электронные и оптические изделия, лекарства, материалы для медицины, химические вещества, машин и оборудование).

Помимо этого положительную динамику заметили в производстве напитков. Там индекс достиг 116%. Также высокие показатели зафиксированы в отрасли текстильных изделий, мебели, полиграфической деятельности и производстве одежды.

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Фото: Piter.TV