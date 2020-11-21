Промышленное производство в России за месяц упало на 4,1%

Снизились показатели в энергетическом секторе и в сфере водоснабжения и утилизации отходов.

Промышленное производство в России по итогам ноября 2025 года упало на 4,1%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

С января по ноябрь нынешнего года промышленное производство в стране выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий прирост обеспечили за счет обрабатывающих производств, где объем вырос на 2,6%. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 1,5%. Также снизились показатели в энергетическом секторе (-1,7%) и в сфере водоснабжения и утилизации отходов (-3,4%).

В Росстате добавили, что объем производства автомобилей в РФ снизился на 23,6%. Снижение наблюдается в производстве изделий из кожи (-13,4%), добыче прочих полезных ископаемых (-10,8%) и выпуске стройматериалов (-8,4%). Рост показали производства, связанные с высокими технологиями и оборонно-промышленным комплексом: выпуск транспортных средств и оборудования (+29,5%) и производство лекарств (+15,6%).

Фото: pxhere.com