Евростат: впервые в истории импорт товаров из ЕС в РФ превысил экспорт

Импорт товаров из Евросоюза в Россию впервые в истории превысил экспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Евростата.

Отмечается, что объем торговли ЕС и России с января по сентябрь 2025 года составил 43,9 млрд евро. Этот показатель стал ниже на 12,9%, чем за аналогичный период 2024 года.

Объем экспорта российской продукции в ЕС составил 21,7 млрд долларов. Показатель импорта товаров из ЕС в Россию составил 22,2 млрд евро. Отрицательное сальдо торгового баланса РФ составило 500 млн евро за первые девять месяцев 2025 года.

