В Петербурге зафиксировали 189 новых заболеваний COVID-19. В Ленобласти – 31

В городе умерли 15 человек, в Ленобласти не зафиксировали ни одной смерти.

За минувшие сутки, 28 августа, в Петербурге зафиксировали 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Также за сутки насчитали 15 смертей от вируса, по выздоровлению же выписали домой 95 человек. За время пандемии в Петербурге заразились ковидом 36 293 человек, выздоровели 25 625, умерли 2416.

В Ленобласти за тот же период выявили 31 случай заражения, минувшие сутки обошлись без смертей. По выздоровлению в области выписали 29 людей. Всего в регионе заболели 6 747 человек, умерли 79, справились с болезнью 4 975 пациентов.

В России за сутки выявили 4941 случай заражения коронавирусом.

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