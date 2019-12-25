По России выявили еще 4941 случай заражения коронавирусом

За сутки скончались 111 россиян.

За последние сутки в России выявили еще 4941 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Как рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в том числе обнаружено активно 1269 случаев без клинических проявлений. Прирост составил +0,5%.

Самые низкие темпы прироста заболеваний наблюдаются в Чукотском автономном округе, Московской области и Чеченской области. Больше всего заражений за сутки насчитали в Москве – 677, в Петербурге заболевших оказалось 189. Тройку "лидеров" замкнула Московская область со 163 случаями.

Также за последние сутки 111 россиян скончались от коронавируса, выздоровели 5 917. По смертям безоговорочно вышел на верхушку списка Петербург с 15 летальными исходами, второй максимум наблюдается в Свердловской области – 7 смертей.

Всего с начала пандемии в России заболело 985 346 человек, умерли 17 025 человек, выписано по выздоровлению 804 383 человек.

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