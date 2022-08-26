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В Петербурге задержаны трое иностранцев за организацию нелегальной миграции

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За 2 года нарушители законодательства успели зарегистрировать более 2 тыс. человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении троих граждан Узбекистана. Злоумышленники задержаны по подозрению в незаконном предоставлении регистрации свыше 2 тыс. иностранцам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Самому младшему из задержанных 21 год, а самому старшему – 50 лет. За период с февраля 2020 по апрель 2022 года они нелегально ставили своих соотечественников на миграционный учет. Услуга стоила примерно 6,5 тыс. рублей.

Полицией было изъято оборудование для изготовления фальшивых документов и 1,4 млн рублей. Всё это находилось в офисе, который арендовали злоумышленники. 

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга поверяет видео драки двух девочек.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: злоумышленники, нелегальная миграция, санкт-петербург, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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