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Прокуратура Петербурга поверяет видео драки двух девочек
Сегодня, 10:40
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Прокуратура Петербурга поверяет видео драки двух девочек

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Также инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Сотрудники прокуратуры Калининского района проверяют видеозапись с избиением 12-летней девочкой своей сверстницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошёл ещё 9 августа на Меншиковском проспекте. Видеозапись была обнародовано недавно. На кадрах видно,как школьница валит на землю другого ребёнка и бьет её ногами по лицу.

В прокуратуре намерены оценить действия законных представителей малолетних и меры, принятые уполномоченными органами. Отмечается, что напавшая на сверстницу  девочка уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил проконтролировать ход расследования.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, происшествия, прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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