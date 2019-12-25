Прокуратура Петербурга поверяет видео драки двух девочек

Также инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Сотрудники прокуратуры Калининского района проверяют видеозапись с избиением 12-летней девочкой своей сверстницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошёл ещё 9 августа на Меншиковском проспекте. Видеозапись была обнародовано недавно. На кадрах видно,как школьница валит на землю другого ребёнка и бьет её ногами по лицу.

В прокуратуре намерены оценить действия законных представителей малолетних и меры, принятые уполномоченными органами. Отмечается, что напавшая на сверстницу девочка уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил проконтролировать ход расследования.

Фото: Piter.TV