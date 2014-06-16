Бастрыкин поручил проконтролировать расследование драки двух школьниц в Петербурге

Известно, что одна из девочек состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки двух школьниц на Меншиковском проспекте в Петербурге. Об этом 25 августа рассказали в пресс-службе СК.

В Сети появилось видео, где две школьницы дерутся. Одна девочка жестоко избивала другую. Все это снимали на видео. В пресс-службе администрации Калининского района заявили, что девочка состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. При этом стороны примирились, и у потерпевшей нет претензий.

Бастрыкин также поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела с нападением 26-летнего молодого человека на 12-летнюю девочку около дома на Разводной улице. Сейчас решают вопрос о об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование обоих уголовных дел будет поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Фото: Piter.tv