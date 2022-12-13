В Петербурге задержаны подозреваемые, которые смогли "заработать" 20 млн рублей из-за уязвимости приложений такси

Подозреваемые подбирали из числа знакомых лиц для регистрации в качестве фиктивных водителей такси, оформляли на них аккаунты в приложении.

В Петербурге задержаны подозреваемые в интернет-мошенничестве, которые похитили более 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны пятеро мужчин по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой в сети Интернет. Ирина Волк

Предварительно установлено, что аферисты в течение полугода использовали программные уязвимости интернет-приложений по заказу такси. Это позволило похитить более 20 миллионов рублей. Подозреваемые подбирали из числа знакомых лиц для регистрации в качестве фиктивных водителей такси, оформляли на них аккаунты в приложении. Также создавались подставные профили пассажиров. В отдалённый район Ленобласти вызывалась машина, имитировалась её подача. Далее мнимые пассажиры отказывались от поездки, в результате чего, согласно правилам сервисов, на аккаунт водителя компенсировалась стоимость подачи.

К участию в данной схеме было привлечено 34 человека. За вознаграждение они давали согласие на использование своих данных для регистрации профилей таксистов.

В ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты мобильные телефоны с информацией, изобличающей противоправную деятельность, ноутбуки, банковские карты, 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде подписки о невыезде.

Ранее петербургские полицейские задержали мошенника, который имитировал голоса начальников и просил деньги у подчиненных. Одна из потерпевших – замдиректора государственного учреждения дополнительного профессионального образования, находящегося в Москве. Другой – руководитель регионального Управления Россельхознадзора. Общий ущерб составил 165 тысяч рублей.

Видео: МВД