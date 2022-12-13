Петербургские полицейские задержали мошенника, который имитировал голоса начальников и просил деньги у подчиненных

Возбуждены два уголовных дела по статье 159 УК РФ.

Петербургская полиция задержала в Новороссийске телефонного пранкера, который пародировал представителей вышестоящих федеральных ведомств, чтобы разводить на деньги их подчинённых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали жителя города Новороссийска по подозрению в хищении денежных средств региональных чиновников и руководителей образовательных организаций. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Подозреваемый по телефону имитировал голос представителей вышестоящих федеральных ведомств и просил якобы в долг перевести деньги на указанный им счет. Мужчина изучал структуру органов власти, находил в открытых источниках видео- и аудиоматериалы, копировал манеру общения лиц, именами которых в дальнейшем представлялся, добиваясь высокой степени схожести.

Возбуждены два уголовных дела по статье 159 УК РФ. Одна из потерпевших – заместитель директора государственного учреждения дополнительного профессионального образования, находящегося в Москве. Другой – руководитель регионального Управления Россельхознадзора. Общий составил 165 тысяч рублей.

Видео: МВД