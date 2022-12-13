Предполагаемый участник финансовой пирамиды заключён под стражу в Петербурге

Жертвами преступной системы стали примерно 12 тыс. жителей нескольких регионов страны. Они понесли ущерб почти на 16,2 млрд рублей.

Приморский районный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу предполагаемого пособника основателя кооператива "Бест вей" Дмитрия Назанова. Мужчина будет находиться в СИЗО до 18 апреля. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.

Фигуранта дела подозревают в сборе взносов с пайщиков на приобретение квартир. Его обвиняют по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, преступное сообщество в виде финансовой пирамиды для похищения денежных средств было создано в Петербурге не позднее 2014 года Романом Василенко. Целью преступников были средства граждан, вложенные в потребительский кооператив "Бест Вей", а также в иностранные компании "Гермес Менеджмент Лтд", "Гермес М ЛП" и "Гермес Финанс Лтд".

Правоохранители полагают, что Мазанов участвовал в структурном подразделении сообщества. Его задачей было привлечение клиентов под предлогом улучшения жилищных условий и получения инвестиционного дохода. Средства он передавал руководителям группировки. Жертвами преступной системы стали примерно 12 тыс. жителей нескольких регионов страны. Они понесли ущерб почти на 16,2 млрд рублей.

Мазанов был задержан в понедельник, 7 марта. Василенко и ещё четверо соучастников арестованы заочно с апреля прошлого года. Остальные фигуранты находятся в розыске.

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Фото: Piter.TV