Компания из Зеленогорска выплатит штраф инвалиду по зрению за спам

Мужчина не подписывался на рассылку сообщений от организации. Ему компенсируют моральный ущерб в размере 25 тыс. рублей.

По решению Зеленогорского районного суда Петербурга, компанию по продаже авиабилетов ООО "Евроавиа" обязали выплатить моральную компенсацию мужчине за непрошенную рекламу. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов.

Пострадавший заявил, что на его электронную почту приходила рассылка с рекламой, на которую он не подписывался. Мужчина подчеркнул, что отправка спама со стороны компании относится к нарушениям федерального закона "О рекламе". Кроме того, заявитель является инвалидом по зрению, и проверка папки со спамом приносит ему физические страдания.

Суд выступил на стороне исца и признал рекламу распространенной без предварительного согласия абонента или адресата. Компания выплатит мужчине компенсацию в размере 25 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV