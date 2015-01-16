В Петербурге задержали подозреваемых, обманувших европейский футбольный клуб

В момент задержания один из них попытался спрятаться.

В четверг, 23 сентября, в Петербурге по подозрению в крупном мошенничестве задержаны четверо выходцев из Западной Африки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В задержании участвовали сотрудники полиции и сотрудники регионального управления ФСБ. Отмечается, что среди задержанных также был гражданин России, уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо), трое – граждане Федеративной Республики Нигерия.

По предварительной информации, злоумышленники разработали и реализовали криминальную схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба. По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда. Иностранцы обратились к нелегально проживавшему в России знакомому, который изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. С этим документом злоумышленники открыли счет в банке, указали реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне. В результате махинации мошенники украли 800 тыс. евро, которые предназначались для оплаты трансфера футболиста.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В пресс-службе рассказали, что при задержании один из злоумышленников пытался скрыться с внешней стороны балкона 17-го этажа дома в Мурино, но полицейские вытащили мужчину, тем самым спасли его жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы, и другие предметы.

Отмечается, что часть денег уже потратили, а оставшиеся более 57 млн рублей арестовали.

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Фото: Piter.tv