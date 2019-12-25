В лесу в Ленобласти нашли череп с расческой и зубом из цветного металла

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства смерти человека, останки которого нашли накануне в Выборгском районе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Череп с расческой и зубом из цветного металла в верхней челюсти лежал в лесном массиве недалеко от поселка Лесогорский Светогорского городского поселения. Личность погибшего установить пока не удалось. Останки направлены в морг, чтобы выяснить точные причины смерти.

Ранее мы писали, что ревнивец зарезал жену и выбросил ее тело с балкона на Коломяжском проспекте.

Фото: pixabay.com