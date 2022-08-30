В Петербурге задержаны организаторы детской порностудии

Они снимали несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей.

В Петербурге пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и обороте порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативниками установлено, что в 2007 году житель Петербурга работал в органах опеки и попечительства Московской области. Из служебных материалов ему стало известно о двух братьях, оставшихся без попечения родителей. Располагая указанными сведениями, мужчина оформил над мальчиками опеку. В 2010 году он вместе с детьми переехал в Петербург. Там совместно со своим знакомым он стал использовать братьев в целях изготовления и распространения порнографических изображений. Все фотосъемки проводились с помощью профессиональной аппаратуры. Также выяснилось, что еще один мужчина, проживающий в Зеленограде, систематически наведывался к друзьям в Петербург и принимал активное участие в изготовлении порно.

По предварительным данным, для создания фотографий фигуранты привлекали детей до 14 лет. Злоумышленники предпринимали различные действия, чтобы войти к ним в доверие: кормили и одевали их, предоставляли место для ночлега. Расположив к себе детей, они фотографировали их в обнаженном виде и изготавливали снимки для дальнейшего распространения.

Предполагается, что подозреваемые вели противоправную деятельность на постоянной основе минимум с 2000 года. Помимо этого, они могут быть причастны к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Трое подозреваемых были задержаны, все они написали явку с повинной. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Ранее жителя Выборгского района Петербурга заподозрили в создании детского порно.

Видео: пресс-служба МВД России