На Кораблестроителей задержаны двое за стрельбу в африканцев в "Девяткино"

Также злоумышленники избили двух темнокожих мужчин.

В петербургском метро обстреляли и избили африканцев. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 1 марта, около 23:45 около 23:45 на платформе станции метро "Девяткино" в вагон зашли трое мужчин и одна женщина европейской внешности, за ними в вагон зашли два африканца. Уже в 23:53 на платформе станции метро "Гражданский проспект" один из европейцев несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону африканцев, которые выбежали из вагона.

Поезд двинулся даже, зачинщики конфликта вышли на следующей станции и стали ждать следующий состав. Около полуночи в вагоне злоумышленники руками и ногами избили чернокожих мужчин. В 00:03 один из мужчин выбросил газовый пистолет на железнодорожные пути.

Уже 2 марта на Кораблестроителей полицейские задержали 22-летнего и 19-летнего молодого человека.

Ранее мужчина открыл стрельбу в баре на Гражданском.

Фото: Piter.TV