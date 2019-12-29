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Мужчина открыл стрельбу в баре на Гражданском
Сегодня, 9:49
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nastya960

Мужчина открыл стрельбу в баре на Гражданском

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Пострадавшего отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Ночные посиделки в одном из баров в Калининском районе закончились стрельбой и поножовщиной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около двух часов ночи в баре на Гражданском проспекте. По предварительной информации, 34-летний мужчина подошел к группе отдыхающих и из травмата выстрелил в 33-летнего посетителя. После этого его по руки ударил 29-летний неизвестный. Оба злоумышленника скрылись с места происшествия.

Пострадавший получил резаную рану пальца. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Дебоширов задержали. У них изъяли пистолет с патронами.

Ранее в Колпино два пьяных друга открыли стрельбу. 

Фото: Piter.TV

Теги: гражданский проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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