Мужчина открыл стрельбу в баре на Гражданском

Пострадавшего отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Ночные посиделки в одном из баров в Калининском районе закончились стрельбой и поножовщиной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около двух часов ночи в баре на Гражданском проспекте. По предварительной информации, 34-летний мужчина подошел к группе отдыхающих и из травмата выстрелил в 33-летнего посетителя. После этого его по руки ударил 29-летний неизвестный. Оба злоумышленника скрылись с места происшествия.

Пострадавший получил резаную рану пальца. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Дебоширов задержали. У них изъяли пистолет с патронами.

Ранее в Колпино два пьяных друга открыли стрельбу.

Фото: Piter.TV