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В Петербурге полиция задержала торговку людьми из Средней Азии
Сегодня, 13:50
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lesjasap
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В Петербурге полиция задержала торговку людьми из Средней Азии

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Правоохранительные органы задержали иностранку, находящуюся в розыске в Средней Азии.

Правоохранительные органы задержали в Петербурге мигрантку из Средней Азии, которую обвиняют в торговле людьми. Женщина находилась в федеральном розыске на Родине. Оперативники поймали преступницу вечером 15 марта. Она “попалась” на административном нарушении. При подробном изучении личности злоумышленницы стало понятно, что полиция не в первый раз обращает внимание на гражданку.

Известно, что представители закона забрали подозреваемую около дома по Рыбацкому проспекту. Российские коллеги готовятся к передаче иностранки коллегам из-за границы. В настоящее время 28-летняя мигрантка ждет участи в местном отделении полиции. Об этом сообщили представители ГУ МВД по региону.

Напомним, что вчера два пьяных петербуржца хотели "взорвать" Петербург в день выборов президента.

Теги: мигранты , средняя азия , торговля людьми
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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