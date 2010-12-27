В Петербурге полиция задержала торговку людьми из Средней Азии

Правоохранительные органы задержали иностранку, находящуюся в розыске в Средней Азии.

Правоохранительные органы задержали в Петербурге мигрантку из Средней Азии, которую обвиняют в торговле людьми. Женщина находилась в федеральном розыске на Родине. Оперативники поймали преступницу вечером 15 марта. Она “попалась” на административном нарушении. При подробном изучении личности злоумышленницы стало понятно, что полиция не в первый раз обращает внимание на гражданку.

Известно, что представители закона забрали подозреваемую около дома по Рыбацкому проспекту. Российские коллеги готовятся к передаче иностранки коллегам из-за границы. В настоящее время 28-летняя мигрантка ждет участи в местном отделении полиции. Об этом сообщили представители ГУ МВД по региону.

Напомним, что вчера два пьяных петербуржца хотели "взорвать" Петербург в день выборов президента.