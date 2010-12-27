Два пьяных петербуржца хотели "взорвать" Петербург в день выборов президента

Полиция Северной столицы за сутки обезвредила двоих "телефонных террористов".

Два несговорившихся преступника пообещали “взрыв” в Петербурге. Правоохранительные органы сумели оперативно установить личности звонивших. Одной злоумышленницей оказалась перепившая алкоголя пенсионерка. Женщина позвонила в экстренную службу в 19 часов вечера 18 марта. Жительница Выборгского района пообещала, что расправится сразу со всеми одним “минированием”. По словам нетрезвой “террористки”, она создает бомбу в собственной квартире. Оперативники выехали на место, но не обнаружили там опасных веществ или предметов. Петербурженку задержали. Выяснилось, что ей 60 лет. Сейчас женщина отсыпается в отделении полиции. После ее пробуждения с преступницей пообщаются представители закона.



Второй случай произошел в ночь на 19 марта. До аналогичной формулировке о подрыве додумался 30-летний мужчина. Полиция разыскивает “шутника” в Приморской районе Северной столицы. В отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.

