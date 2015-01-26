В Петербурге задержана гражданка, обокравшая свою умершую знакомую

В её квартире нашли около пяти миллионов рублей в различной валюте.

В Петербурге задержана женщина, обокравшую свою умершую знакомую. Подозреваемая, получив доступ к банковским картам и мобильному телефону, похитила около пяти миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 5 апреля обратились родственники 68-летней женщины, которая скончалась в марте 2021 года. Родственники, пытаясь вступить в наследство, обнаружили лишь пустые банковские счета.

Полицейскими была задержана 37-летняя жительница Ленинградской области. По предварительной версии, подозреваемая, получив информацию о смерти своей знакомой, похитила её банковскую карту и мобильный телефон. В квартире подозреваемой были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки, ювелирные изделия, медицинская карта скончавшейся, денежные средства в различной валюте на сумму около пяти миллионов рублей.

Женщина задержана, проводится дальнейшее расследование.

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Фото: Piter.tv