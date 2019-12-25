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Житель Калининского района украл у подруги машину и устроил массовое ДТП
Сегодня, 10:05
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Житель Калининского района украл у подруги машину и устроил массовое ДТП

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

В субботу, 21 мая, в  Калининском районе произошло массовое ДТП. Виновник аварии попытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Водитель автомобиля "Опель Астра" въехал в машины "БМВ Х7", "Вольво СХ90", и "Ленд Ровер Дискавери". Нарушителя ПДД задержали сотрудники полиции. Правоохранители выяснили, что автомобиль был украден мужчиной у любовницы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленник сейчас находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: в отношении нетрезвого водителя, сбившего подростка на Авиационной, возбуждено уголовное дело.

Фото: Pexels

 

Теги: массовое дтп, пискаревский проспект, полиция, украл машину подруги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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