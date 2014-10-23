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В отношении нетрезвого водителя, сбившего подростка на Авиационной, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 9:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В отношении нетрезвого водителя, сбившего подростка на Авиационной, возбуждено уголовное дело

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Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В отношении нетрезвого водителя, сбившего подростка на Авиационной улице, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В субботу, 21 мая, в 18:28 у дома 44 по Авиационной улице 41-летний водитель, управляя Chevrolet Lacetti, сбил 11-классника на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя 22 мая было возбуждено уголовное дело (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

Фото: Piter.tv

Теги: авиационная улица, подросток
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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