В отношении нетрезвого водителя, сбившего подростка на Авиационной, возбуждено уголовное дело

Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В отношении нетрезвого водителя, сбившего подростка на Авиационной улице, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В субботу, 21 мая, в 18:28 у дома 44 по Авиационной улице 41-летний водитель, управляя Chevrolet Lacetti, сбил 11-классника на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя 22 мая было возбуждено уголовное дело (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

Фото: Piter.tv