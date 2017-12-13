В Петербурге задержан обвиняемый в хищении 45 млн рублей

Корнеев свою вину не признает.

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу предпринимателя Максима Корнеева, который обвиняется по делу о мошенническом хищении 45 млн рублей при обустройстве новой сцены театра Льва Додина. Корнеев пробудет в СИЗО два месяца.

Сегодня, 22 февраля, суд удовлетворил ходатайство следствия об ересте Корнеев, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Защита просила избрать меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. Уточняется в пресс-службе

Фигурант свою вину не признает.

По данным следствия, с октября 2015 по март 2016 Корнеев похитил бюджетные средства, которые были перечислены Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта компании "Театрально-декорационные мастерские". 45 538 000 рублей впоследствии были переведены на счет подконтрольной обвиняемому фирмы "Стройсоюз СВ".